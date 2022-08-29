Koordinatör Başkanı Kileci'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yayımladığı mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramı, tarih sahnesinde; vazgeçilmezimiz olan hürriyetimizi kazanmamızda ve vatanımızın korunmasında büyük roller üstlenmiştir. Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' diye vurguladığı ebedi mirasımız Cumhuriyet'in temeli atılırken bu emsalsiz zaferin rolü asla yadsınamaz“ dedi. Kileci mesajında, “Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 100 yıl önce Türk milletinin, coğrafyasını ve geleceğini belirleyen çok önemli tarihi bir askeri başarıdır. Ülkemizin bağımsızlığı için Tekalif-i Milliye kararları ile yeniden savaş meydanlarına dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, engin tarih bilgisiyle askeri dehasını birleştirerek Büyük Taarruzu, Malazgirt Meydan Savaşı'nın yapıldığı tarihe denk getirmesi tesadüf değildir. Atatürk zaferi ilmek ilmek dokumuş ve tarihe geçecek şanlı bir gün olarak planlamıştır. Savaş dönemi öncesinde şartlar aleyhimize gibi görünürken ezber bozan stratejileri ve taktikleriyle Ulu Önder'imiz yazgımızı değiştirmek için büyük çaba sarf etmiştir. Başkomutanlık sıfatıyla atmış olduğu adımlar ve vermiş olduğu kararlarla geleceğimizi belirleyecek olmanın sorumluluğuyla hareket etmiş ve unutulmaz bir zaferin mimarı olmuştur. Türkiye'nin dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihimizde o kadar önemlidir ki bu sebeple Yurt kurtaran savaşı olarak da anılır. Malazgirt Meydan Savaşı ile açılan Anadolu kapıları bu zaferle Anadolu'yu işgal eden düşmanlara ardına kadar kapanmıştır. Olağanüstü çabası ve hayranlık uyandıran komutanlığı ile topraklarımızı düşmana vermediği gibi bir de Türk milletine kendi kendini yönetme imtiyazınızı sunan Ulu Önder'imize ne kadar minnet duysak ve ne kadar övgü dolu sözler sıralasak az gelecektir. Bugün, Milli Mücadele Dönemi'nin başarı ile tamamlanmasının müjdecisi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümüne tanık olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu zafer, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun en büyük kılavuzu ve anahtarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarihinin her döneminde hür olmayı seçen ve bunun için savaşan Türk milletinin yazdığı özgürlük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi ile, işgalci Yunan birlikleri İzmir'de denize dökülmüş, işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde egemenliğimizin ilk adımı olan bağımsızlığımız kazanılmıştır. 30 Ağustos Zaferi'ne giden yolda Başkomutanlık yapan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.