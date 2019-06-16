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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarpıp takla attı

Gaziantep’te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca ağaca çarpıp takla attı.

Gaziantep'te bir araç aniden karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca ağaca çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Kilis karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 20 BSC 07 plakalı aracın sürücüsü S.B., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki ağaçlara ve istinat duvarına çarparak takla attı. Güçlükle durabilen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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