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Köprü altında kaza: 1 yaralı

Gaziantep’te köprü altında virajı alamayan otomobil, beton duvara çarptı, sürücü yaralandı.

Gaziantep'te köprü altında virajı alamayan otomobil, beton duvara çarptı, sürücü yaralandı.


Kaza, öğleden sonra Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi karşısındaki köprü altında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 TN 609 plakalı otomobil, virajı alamayınca beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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