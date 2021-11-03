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Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Soysal, memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde düzenlenen tören ile defnedildi.

Eskişehir'de hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Soysal, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen tören ile defnedildi.


Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kore Gazisi Mustafa Soysal'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Kore Gazisi Soysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sekili Mahallesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından törenle defnedildi.


Gözyaşı ve dualarla aile mezarlığına defnedilen Soysal'ın cenaze törenine, ilçe protokolü, askeri erkan, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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