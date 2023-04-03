Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı

Gaziantep'te boğazından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Murat Özdemir'in katil zanlısı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Nilgün İsmet Akınal Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Murat Özdemir, kavga sırasında tartıştığı şahıslar tarafından boğazından bıçaklandı.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Ağır yaralı genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Biri kadın 4 katil zanlısı yakalandı

Yaşanan korkunç cinayetle ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlıları A.C.G., T.G., B.T. ve T.K. isimli kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.