Korona virüs denetimlerinde 315 kişiye ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 315 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 256 şahsa, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 57 şahsa ceza kesildi. Ayrıca denetlenen bin 697 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.