Korona virüs hastalarına kitap desteği

Gaziantep'te yeni tip korona virüs nedeniyle karantinada bulunan vatandaşlara kitap dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından karantina sürçende hastalıkla mücadele den vatandaşlara moral olması için kitap hediye edildi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsüne karşı etkin bir çalışma sürdüren Şahinbey Belediyesi, virüse yakalanan ve Ezogelin Kız Öğrenci Yurdunda kalan karantina altındaki vatandaşlara 2 bin 100 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsüne karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Korona virüsüne karşı mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için önemli bu anlamda Şahinbey İlçemizdeki her alanı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Sadece bununla da yetinmeyerek bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Hastalık sürecini Ezogelin Kız Öğrenci Yurdunda geçiren vatandaşlarımıza 2100 adet kitap dağıtımı yaptık. Böylece vatandaşlarımız hem morallerini yükseltmiş oluyor hem de zamanları daha verimli geçiriyor” dedi.