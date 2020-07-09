Korona virüs hastası hastaneden kaçtı

Gaziantep'te hastaneden kaçan korona virüs hastası ekipleri alarma geçirdi. Yaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan yaşlı adam tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Yaşlı adamın kaçması üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü. Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.