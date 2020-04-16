Korona virüs ile mücadeleye katkı

MST - BAŞAK İş ve Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, tamamen sosyal sorumluluk anlayışından hareketle MST tesislerinde ürettikleri kabinlerin ilk örneklerinin SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne teslim edildiğini söyledi.

Korona virüs pandemisine karşı her kişi ve kurumun sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Bu süreçte görevli sağlık personeli en büyük risk grubunda yer alıyor. Sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla TOFAŞ'ın hazırladığı ve MST Ar-Ge birimimizin geliştirdiği Biyolojik Örnek Alma ve Entübasyon kabinlerinin üretimine başladık” dedi.

Örnek alma kabininin içerisinde ultraviyole temizleme özelliği bulunduğunu kaydeden Konukoğlu, “Böylece hem sağlık personeli korunmuş oluyor hem de ultraviyole temizleme sayesinde hasta güvenliğini sağlıyor. Bu vesile ile kabinlerin projelerini hazırlayan ve üretimde kullanımımıza izin veren TOFAŞ yönetimine kurumum ve sağlık teşkilatı adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Entübasyon kabininin hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, “Bu işlem sırasında sağlık çalışanı hasta ile yakın temas halinde oluyor. Bu işlem sırasında kullanılan entübasyon kabini sayesinde personel korona virüsün bulaşma riskine karşı korunuyor” şeklinde konuştu.

Korona virüs hastalarının solunum sorunundan dolayı hastaya hava yolu desteği sağlandığını anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Entübasyon kabini uygulaması ile hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanları ve hastane ortamının bulaşma riski azaltılarak maksimum önlem alınıyor. Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon denilen solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır. Entübasyon kabinleri işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabiliyor”

Biyolojik örnek alma kabini nasıl kullanılıyor

Konukoğlu, biyolojik örnek alma kabininin, nasıl kullanıldığını şöyle özetledi:

“Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, hastaneye geldiğinde riski azaltmak amacıyla kabine alınıyor. Kabinin izole edilmiş deliklerinden eller içeriye uzatılarak temas olmaksızın örnek alınıyor. Hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenme riski azaltılıyor. Kabin, içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi ile her kullanım sonrası çok kısa sürede temizlenerek, bir sonraki hasta için hazır ediliyor”

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MST hakkında

MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep 4'üncü OSB'de 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörlerle, ülkemiz sanayine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.