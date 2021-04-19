Korona virüs korkusu az daha öldürüyordu

Ankara'da 7 ay önce prostat ameliyatı olan Mehmet Göretaş, ve memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine döndükten sonra evine kapandı. Pandemi süreci nedeniyle evinden çıkmayan Göretaş, bir ay önce başlayan ağrılarına rağmen korona virüs korkusu nedeniyle hastaneye bile gitmedi. Son bir aydır artan ve bir türlü geçmeyen karın ağrıları ile mücadele eden Göretaş'ın yakınmalarına ateş, yorgunluk, halsizlik şikayetleri de eklendi. Şikayetleri ilk önceleri ameliyata bağlayan Göretaş, gün geçtikçe artan şikayet ve ağrılarına rağmen korona virüs tehlikesi nedeniyle hastaneye gitmeye cesaret edemedi. En sonunda yurt dışında yaşayan çocuklarının Israrı ile Gaziantep'te Medical Park Hastanesi'ne gitmeye karar veren Göretaş, bu kararı ile yaşama yeniden tutundu. Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Çakır tarafından değerlendirilen hasta görüntülemeler sonrası Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi tarafından yapılan apse tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Akif Şirikçi; konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Mehmet Bey bize başvurduğunda karın içerisinde değişik yerlerde apse şüphesi vardı. Apselerin çok sayıda ve karın arka duvarına yakın olması müdahaleyi riskli kılıyordu. Bu gibi olgularda bilgisayarlı tomografi (BT) bize son derece yardımcı oluyor, BT kılavuzluğunda karın içi organlara zarar vermeden apselere teker teker müdahale ettik ve bu sayede 2 litreden fazla iltihap boşaltıldı. Müdahalede geç kalınsaydı enfeksiyon karın içerisine yayılabilirdi. Bu süreçte Mehmet Bey'e Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Çakır tarafından yoğun ilaç tedavisi uygulandı ve hastamız 1 hafta içerisinde çok şükür normal hayatına döndü" dedi.

Prostat ameliyatından 8 ay sonra karnından 2 litre apse boşaltılan Göretaş, doktor ve sağlık çalışanlarının "Niye daha önce gelmediniz, bu kadar geç kaldınız” sorusuna ise verdiği ‘'Hastanede virüs bulaşmasından korktum” yanıtıyla şaşırttı.