Korona virüs sonrası beslenmeye dikkat

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, korona virüsü geçiren kişilere bağışıklık sisteminin güçlenmesi için beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için doğru beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Saadet Tayşi, “Korona virüs ile yaşadığımız bu günlerde 3 büyük önlem olarak sıraladığımız, maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra güçlü bir bağışıklık sisteminden de uzun bir süre bahsedildi. Korona virüsün bulaşmasını önleyen veya koruyucu olacak herhangi bir besin olmasa da, sağlıklı beslenerek fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, korona virüsü daha hafif geçirmeyi ve korunmayı sağlayabiliriz. Devam eden pandemi sürecinde birçoğumuz korona virüse yakalandı veya hafif olarak geçirdi” dedi.

“Vitamin eksiklikleri bağışıklığımızı etkiliyor”

Korona virüsü geçirenlerin tekrar korona virüse yakalanma riskinin olduğunu ve bu nedenle korona virüs geçirenlerin bağışıklık sistemlerini güçlü kılması gerektiğinin altını çizen Dyt. Tayşi, “Semptomlar her bireyde farklı oldu. Vitamin eksikleri bağışıklığımızı etkiliyor. Özellikle D vitaminini birçoğumuz yeterli miktarda alamıyor. Öncelikle kış aylarında olduğumuzdan dolayı mutlaka ihtiyacımız kadar D vitamini almalıyız. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. D vitamini yönünden içeriği zengin olan besinleri ise somon, alabalık, yumurta, süt, kültür mantarı şeklinde sıralayabiliriz. Korona virüsü geçiren bazı insanlarda yoğun ishal durumu olabiliyor ve tedavi sürecinde yoğun ilaç kullanımından sonra barsak floraları bozulabiliyor. Bu nedenle düzenli probiyotiklere sofranızda yer vermenizde büyük fayda var. Fermente edilmiş besinler doğal probiyotik kaynaklardır. Yoğurt, turşu gibi besinleri tüketmeye özen gösteriniz. Tat alma duyusunun kayıp olması gerçekten de insanı olumsuz yönde etkilemektedir. Tat duyusundaki reseptörlerin kapanması veya iletimin azalması ile oluşan bu durumda, beslenmenizde tat almanızı uyarıcı besinlere ara ara yer verilmelidir. Özellikle ağız sağlığının korunması içinde bol sıvı tüketilmelidir. Korona virüs enfeksiyonu sonrasında diğer dikkat çeken bir diğer sağlık problemi ise kemik ve kas ağrıları durumudur. Kemikleri ve kas iskelet sistemini güçlü tutmak için magnezyum ve kalsiyum yönünden yüksek besinleri tercih etmek önemlidir” ifadelerini kullandı.

Halsizlik ve yorgunluğa karşı C vitamini önemli

Korona virüs geçirenlerde devam eden halsizlik ve yorgunluk şikayeti yaşayanların C vitamini almaları gerektiğini belirten Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, “Beslenmenizde yumurta, et, tavuk , kuru baklagillere ve aşırıya kaçmadan pekmeze yer verebilirsiniz. Mutlaka vitamin C ile desteklerseniz emilim miktarını artırırsınız. Çay ve kahve tüketimi ise sınırlandırınız. Özetleyecek olursak dengeli ve sağlıklı beslenmeyi hayatınızda sürdürebilirseniz, sadece korona virüsten değil tüm hastalıklardan korunmuş olursunuz” diye konuştu.