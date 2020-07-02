Korona virüs taramasında yılan paniği

İslahiye ilçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunun bahçesine kurulan çadırda, askere alınacak olan er ve erbaşlardan korona virüs testi için numune alan ekipler, bir anda kendilerine doğru gelen yılanı görünce kısa süreli panik yaşadı. Yılan, sağlık çalışanlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın zehirli olup olmadığı ise öğrenilemedi.

Ekipte yer alan doktorlar, "Covid 19 testi yaparken arkadaşlar burudan bir yılanın geçtiğini gördüler. Biraz tedirgin olduk. Tabi sağ olsun bazı arkadaşlar yardımcı oldu bize. Yılan etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Etkisiz hale getirilen yılan bahçeden uzaklaştırılarak okul görevlisi tarafından çöp kutusuna atılırken, sağlık çalışanları ise kısa süreli paniğin ardından tarama işlemine kaldıkları yerden devam etti