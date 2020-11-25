Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

Gaziantep'te Covid-19 hastaları için mücadele ederken korona virüse yakalanarak 33 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesinin covid polikliniğinde görevliyken 22 Ekim tarihinde korona virüs testi pozitif çıkan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür hayatını kaybetti. Yaklaşık 33 gündür tedavi gören Süyür, yüzlerce hastayı iyileştirdiği virüse yeni düşerek hayatını kaybetti.

Süyür'ün cenazesi tedavi gördüğü hastaneden alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine getirildi. Cenaze işlemleri burada yapılan Süyür daha sonra defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

50 yaşındaki doktor korona virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana gönüllü olarak Covid-19 polikliniğinde çalışıyordu.