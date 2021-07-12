Koronavirüsü yendi yaşama yeniden tutundu

Şanlıurfa'da korona virüse yakalanan ve durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne götürülen 58 yaşındaki hasta, 19 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenerek yaşama yeniden tutundu.

Şanlıurfa'da yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Erdoğan korona virüse yakalandı. Gördüğü tedavi sonuç vermeyip, kısa sürede durumunu ağırlaşan Erdoğan, acil olarak ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve solunum cihazına bağlanan hasta, hastanede 19 gün boyunca uygulanan tedavi sonrası tamamen iyileşti.

ANKA Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz, “Hastamız, Şanlıurfa'dan acil olarak hastanemize geldi. Bize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Akciğerlerinde yaygın tutulumu bulunan hastamızın enfeksiyon oranı yüksek, aşırı terleme, solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı mevcuttu. Oksijen değerleri yüzde 70 civarındaydı. Hastamızın uyguladığımız tedavi ile oksijen değerleri yüzde 94 değere kadar çıktı. 19 günlük tedavinin ardından genel durumu düzelen, şikayetleri son bulan hastamızı memleketine yolcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erdoğan ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Hasta Mehmet Erdoğan ise sağlığına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “Çok dikkat etmeme rağmen korona virüse yakalandım. Hastanede yatmadan önce çok ağrım vardı. Bu yaşıma kadar ciddi sağlık problemi yaşamamıştım. Hastalık süreci beni çok yıprattı. ANKA Hastanesi'nde uygulanan tedavi sonrası adeta yeniden doğdum. ANKA Hastanesi'nde benimle çok iyi ilgilendiler. Doktorum, hemşireler, çalışanlar ve yöneticilerden Allah razı olsun. Benimle çok iyi ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.