Koronaya yakalanan anne ve kızın yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son dönemde anne ve kızında korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine E.K ve kızı N.L'nin yaşadığı Kozdere Mahallesi'nin tamamı karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Gaziantep ve çevre ilçelerinde hızla yayılıyor. Son olarak İslahiye ilçesine bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran E.K isimli kadında ve yanında kalan N.Y., isimli kızında korona virüs görüldü. Yaşanan olay üzerine harekete İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorlar ve sağlık çalışanları, yürüttükleri filyasyon çalışması ile ilk etapta E.K. ile temas kuran 16 evde bulunan 48 kişinin olduğunu tespit etti. Covid 19 testi pozitif çıkan N.Y'nin de temaslarını araştıran ekipler, alarme geçerken durumun iletildiği İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tespit edilen anne ve kızının yaşadığı Kozdere Mahallesi'ni 11 gün sürelik karantina uygulaması başlattı. Mahalle tamamen karantina altına alınırken, giriş ve çıkışlarına jandarma tarafından kurulan bariyerle mahalleye geçişler yasaklandı.

Vakanın görüldüğü evde ve hastaların temas ettiği düşünülen noktalarda dezenfekte çalışması yürütürürken 950 nüfuslu mahallenin halkı ise cami ve jandarma aracından yapılan anonslarla hastalığa karşı uyarılıyor.

Karantina altına alının mahalle sakinlerinin ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından sağlanacağı öğrenildi.