İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Gaziantep’te korona virüs(covid 19) tedavisi gören Atalar Mahale Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te korona virüs(covid 19) tedavisi gören Atalar Mahale Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, hayatını kaybetti.


Gaziantep'te bir süre önce korona virüs (covid 19) salgınına yakalanan ve test sonuçları pozitif çıkan Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahalle Muhtarı Ramazan Gürcününoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından Muhtar Gürcününoğlu'nun vefatını duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Korona Hastanede Covid-19 tedavisi devam ederken vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz Atalar Mahalle Muhtarımız Ramazan Gürcününoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine,sevenlerine ve tüm muhtarlarımıza başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.