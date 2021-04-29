Koyun koyuna yolculuk

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir arabanın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yapan bir vatandaş, görenlerin dikkatini çekti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde cep telefonu kamerasına ilginç bir yolculuk yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aracın arka koltuğunda bulunan koyun ile yolculuk yaptığı görüldü. İlginç görüntü, diğer sürücülerin de dikkatini çekti.

Araç içerisindeki hayvanın hasta olduğu ve veterinere götürüldüğü tahmin ediliyor.