Kredi kartı hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te bir evden kredi kart çalarak kullanan 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydınlar Mahallesi'nde bir evde meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda girdikleri evden çaldıkları kredi kartını kullandıkları belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.