Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri

Dr. Mehmet Büyükbakkal, Ramazan ayında kronik böbrek hastalarının polikliniklere gelerek oruç tutmak ve iftar, sahur gibi özel anları aileleri ile birlikte geçirmek için hekimlere danışmak maksadıyla başvurduğunu belirtti.

Dr. Mehmet Büyükbakkal, kronik böbrek hastalarının Ramazan ayında oruç tutmak için hekimlere danışmak maksadıyla başvurduğunu belirtti. Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok hasta oruç tutup tutamayacaklarını sormak için doktorlara başvuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre yolcular, çocuklar, adet gören, hamile veya emziren kadınlar ve hastalığı olanlar oruç tutmaktan muaftır. Bu muafiyete rağmen, kronik böbrek hastalığı (KBH) ve böbrek nakli olan hastalar da dahil olmak üzere birçok kişi bu özel anı aileleriyle birlikte paylaşmak için oruç tutmak istiyor. Her hastanın özellikleri farklıdır, hastalara oruç konusunda bireysel yaklaşmak gerekir. Uzun süreli açlık ve susuzluk böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Böbrek taşı olan hastalar, böbrek nakli olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz hastaları, düzenli ilaç alması ve diyet yapması gereken kalp yetmezliği hastaları ve diyabet hastalarının oruç tutması böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bilinen böbrek hastalığı olup oruç tutmak isteyen bireylerin her Ramazan ayı öncesi mutlaka doktorları ile görüşmeleri ve ona göre oruç tutup tutmayacaklarına karar vermeleri önerilmektedir. Hastalıkları ileri aşamada olmayan, genel durumu iyi olan hastalar Ramazan orucunu tutmak isterlerse oruca devam etmeden haftalık olarak böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri önerilir” dedi.

Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, otoritelere göre sürekli su içmeleri gerekmeyen, tek veya iki ilaç kullanan, böbrek yetmezliği olmayan ve kan basınçları kontrol altında olan hastaların doktorlarının onaylarını almak koşuluyla oruç tutabileceğini ancak GFR<60 ml/dk olan böbrek yetmezliği hastaları ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, şeker gibi birden fazla sağlık sorunu olan hastaların oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini de kaydetti.