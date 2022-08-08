Kronik hastalığı olanlar için sıcaklarda beslenme uyarısı

Sena Karakullukçu Çelebi, yaz aylarında beslenme ve sıvı tüketiminin önemine değinerek, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Kronik ve alerjik hastalıkları olan kişiler sıcak havaya karşı daha duyarlı olduğunu belirten Sena Karakullukçu Çelebi, “Sıcaklığın artması sonucunda terleme ile birlikte vücutta sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kayıpları olmaktadır. Bu nedenle bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için yaz aylarında da beslenmeye özellikle dikkat edilmelidir” dedi.

Yaz aylarında özellikle nemin hissedildiği bölgelerde vücut ısısının arttığını ve metabolizmamızın da bu durumdan etkilendiğini söyleyen Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Bu durum kronik hastalıklara (kalp, diyabet, hipertansiyon vb.) ve alerjik semptomların artmasına neden olmaktadır. Kronik ve alerjik hastalıkları olan kişiler sıcak havaya karşı daha duyarlıdırlar. Sıcaklığın artması sonucunda terleme ile birlikte vücutta sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kayıpları olmaktadır. Bu nedenle bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için yaz aylarında da beslenmeye özellikle dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Yağda kızartılan besinlerden uzak durulmalıdır”

Hayatın her döneminde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlığının yaz aylarında da kazanılması ve devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Tabağınızda her çeşit besin grubundan bulundurarak porsiyon kontrolünü dikkate alarak tüketim sağlamaya çalışınız. Yağlı besinlerin ve yağda kızartılarak hazırlanmış yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde zeytinyağı kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kahvaltı ihmal edilmemeli”

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunun altını çizen Dyt. Çelebi, “Özellikle çocuklar, ergenler, hamileler, emziren anneler, yaşlılar, her yaş grubunda kronik rahatsızlığı olanlar ve iş yükü fazla olan kişiler için kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda yağ oranı düşük peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de yarım yağlı süt, açık şekersiz çay, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir” açıklamasında bulundu.

“Sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli”

Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılmasının önemine dikkat çeken Dyt. Çelebi, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Dyt. Çelebi, “Yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, uygun ortamlarda saklanmalı, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmesi gereklidir. Hamur işleri, yoğun kıvamlı tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar veya doğal dondurmalar tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Sıvı tüketiminin önemi”

Sıvı tüketiminin yeterli ve dengeli bir biçimde olmasının yaz aylarını daha rahat atlatmamıza yardımcı olacağını belirten Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, “Kadınların günlük ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre suya ihtiyacı vardır. Her gün en az 33 ml/kg/gün su tüketimi sağlanmalı, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine sade doğal maden suyu, yarım yağlı süt, ayran ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Yüksek tansiyon, böbrek hastalığı olan kişiler sade doğal maden suyu tercih etmelidir. Ayrıca yaz aylarında egzersiz ve spor yapılırken kış aylarına göre daha fazla sıvı kaybı yaşanacağı için egzersize başlamadan 15 dakika önce 1-1.5 su bardağı (200-300 ml), egzersiz sırasında ise 10-15 dakikada bir yarım su bardağı kadar içmek gereklidir. Bunun yanında vücudun ihtiyacından fazla su tüketmesi de böbreklerin zarar görmesine ve vücutta ödem oluşmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Soğuk meyve çayı tarifi

Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, son olarak yaz aylarında içimizi serinletecek sağlıklı soğuk meyve çayı tarifini açıklayarak, “Malzemeler: 1 poşet yeşil çay, 1 şişe sade doğal maden suyu, 1 orta boy şeftali veya bir parmak kalınlığında bir halka büyüklüğünde ananas, Nane yaprakları, limon ve elma dilimleri, Buz. Buz, nane yaprakları, limon ve elma dilimleri dışındaki malzemeler blenderdan geçirilip bardağa alındıktan sonra kalan malzemeler eklenir” diye konuştu.