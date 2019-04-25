Kronik hastalıklara eski usül tedavi: Hacamat

Dr. İrfan Koca, hacamatla çok sayıdaki rahatsızlığın ağrısız ve yan etkisiz bir şekilde tedavi edildiğini söyledi. Doç. Dr. İrfan Koca, hacamatı kısaca, "Deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir" diye tanımladı.

Doç. Dr. İrfan Koca, sadece hastaların değil sağlıklı kişilerin de hacamat yaptırmasının faydalı olacağını belirterek, "Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamatla bunun önüne geçilir. Hacamat ağrısız, acısız, yatak istirahatsiz, iş gücü kaybı olmadan tatbik olunan bir tedavi metodu olup, hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı yaşamanın en kolay yoludur" diye konuştu.

Bedenin Normal Formuna Girmesini Sağlıyor

“Hacamat” kelimesinin Arapça “emmek, normal formuna getirmek” anlamlarını taşıdığını belirten Doç. Dr. Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Hacamat uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur. Hacamat İslam ülkelerinde çok yaygın olmakla birlikte Avrupa ülkeleri dahil tüm dünyada uygulanan bir tedavi metodudur. Geleneksel olarak ilk çağlarda boynuzla yapılan hacamat, günümüzde cam kupalar veya vakum setleri yardımıyla yapılmaktadır. Hacamat için deriyi çizme işlemi hijyenik olması ve tedavi sonrası iz kalma riskini azaltmak için tek kullanımlık steril bistüri ile yapılmalıdır. Ayrıca kullanılan tüm diğer malzemelerin de, tek kullanımlık olmasına çok dikkat edilmelidir."

Kronik Hastalıklara Karşı Etkili Tedavi

Dr. İrfan Koca, hacamatın her şeyden önce bir kan verme eylemi olduğunu, bu nedenle de kan vermenin tıbbi faydaları başlığındaki bütün faydalara haiz olduğunu ifade etti. "Hacamat bağışıklık sistemine bağlı tüm kronik hastalıklara karşı tedavi edici özelliğe sahip olduğu gibi hastalıklardan korunmak adına da yapılır" diyen Doç. Dr. Koca, hacamatın inanılmaz faydalarını şöyle sıraladı:

"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırarak hastalıklardan korur. Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar. Kan üretimi ile görevli organları uyarır, kan dolaşımını ve metabolizmayı düzenler. Ağrıların giderilmesi ve ödem çözülmesinde etkilidir.Migren, bel-boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer sorunları, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıklar, unutkanlık, göz problemleri, kronik yorgunluk, tansiyon gibi bağışıklık sistemine bağlı tüm kronik hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulanır."