Kubba ailesi tarafından yapılan "H.Adile Kubba Taziye Evi açıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ve Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba'nın anneleri adına yaptırdıkları ‘'H. Adile Kubba Taziye Evi'' Batman'da gerçekleşen törenle açıldı.

Gültepe mahallesinde anneleri H. Adile Kubba adına yaptıkları taziye evinin açılışı hafta sonu yapıldı. Açılışa Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti yöneticileri, Kubba ailesi, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tam 60 günde tamamlanan modern taziye evi yaklaşık 1 Milyon TL'ye mal oldu. Açılışta konuşan Veysi ve Hayrullah Kubba, "Merhum annemiz adına yaptığımız taziye evi binası bizim için bir görevdi. Bugünde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Gelenek ve kültürümüzde taziye evinin önemi büyüktür” ifadelerini kullandı. Daha sonra söz alan Batman Valisi Hulusi Şahin ise, “Küçük bir bina olduğunu tahmin etmiştim ama karşımda büyük bir eseri görünce emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece taziye evlerinin değil camilerin, okulların ve sağlık kuruluşlarının hepsine hayırseverlerimizin dokunuşlarına ihtiyacımız var. Çünkü devlet kendi imkanlarıyla belli ölçüde hizmet yapıyor. Ama her yere de yetişemiyor. Bu konunda Batmanımızın iş adamlarının omuz vermesinin de çoktan zamanı gelmiştir. Bu güzel eserin, bunun için bir milat olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile program sona erdi.