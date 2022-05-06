Kubba: ''Çalışan sağlığında mavi ve güvenli hastaneyiz''

Genel Koordinatör Kubba mesajında, ''Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları gerektiğine olan inancımızla, uluslararası standartlardaki hizmet kalitemizle hastanemizin geleceğini kadınlarımızla inşa ediyoruz. Toplam çalışan oranımızın yüzde 60'ını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bunun yanında, Hastanemizde çalışanlarımızın iş güvenliğinin sağlanması toplumun mutluluğu açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir kısmı ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla neticelenmektedir. Bu sebeple, hastanemizde çalışan sağlığı ve güvenliği açısından tüm önlemler alınarak 2021 ile 2022 yılında da güvenli hastane olmayı sürdürmekteyiz. Pandemi döneminde birçok kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanemizde çalışan 900'ü aşkın çalışanımızın tamamının aşılanmasını sağlayarak Gaziantep'te ilk ‘'Mavi Hastane'' konumuna geldik bu bağlamda çalışmalarımızda öncelikli amacımız çalışanların sağlığını korumaktır. Çalışma şartları, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Sağlık sektörü de bunların başında yer almaktadır. Bu sebeple iş kazalarında da minimum seviyeyi yakalayarak çalışan güvenliğine önemsiyoruz'' ifadelerini kullandı.