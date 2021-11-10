Kubba'dan 10 Kasım mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayımlandı. Kubba, “Bilimsel ilerlemeler ışığında, mirasına ilelebet sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün ebediyete göç etmesinin 83. yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba tarafından mesaj yayımlandı. Kubba mesajında, “10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anmaya devam ediyoruz. Türk milleti yedi düvele karşı verdiği mücadelede Atatürk'ün dünyaya emsal gösterilen liderliğini örnek alarak, onurlu ve tam bağımsız bir nesil ile birlikte geleceğe umutla yürümektedir. Bu bağlamda, bilimsel ilerlemeler ışığında Atatürk'ün yegane mirasına sahip çıkmaya ilelebet devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.