Kubba'dan bayram mesajı

Genel Koordinatör Kubba yayımladığı mesajda, tüm vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı‘nı en içten hislerle kutladığını belirterek, bayramın millet, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bu yıl da Ramazan ayının ardından bayrama erişmiş olmanın memnuniyet ve heyecanını yaşadığını belirten Kubba, şunları kaydetti: ‘'Büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.''