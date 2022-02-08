Kubba'dan gazilik unvanı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 101'inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 101'inci yıl dönümüne ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Genel Koordinatör Kubba mesajında," Gaziantep'e Gazilik unvanı verilmesi adına 101 yıl önce milletimiz yokluklarla sınanarak, dünyada emsali görülmemiş bir tarihi bir direniş göstermiştir. 101 yıl önce bugün, halkımız ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek düşman himayesini reddetmiştir. Kahraman Antep halkının göstermiş olduğu bu destansı direniş çok kısa sürede Anadolu'nun her köşesine sirayet etmiştir. Bu korkusuzluk cesareti de yanında getirerek Kurtuluş mücadelemizin ebediyete kadar sürecek olan meşalesini yakmıştır. Annesinin örtüsüne düşman eli değmesin diye mücadele ederek şehit olan Şehitkamil, Karayılanların ve Şahinbeylerin öncülük ettiği bu ölümsüz ruh, bütün Anadolu'yu etkisi altına almıştır. Bu vesile ile, Gazilik unvanının en güzel temsilcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum " ifadelerini kullandı.