Kubba'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kubba, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, ‘'Mübarek Ramazan ayının ardından yeni bir bayrama daha ulaşmış bulunmaktayız. Bayram, paylaşmanın, dayanışmanın, vefanın sembolüdür. Bayramlar yüreklerin coşkuyla attığı, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin en samimi biçimde ortaya çıktığı günlerdir. Yaşadığımız deprem felaketi bizlere bir kez daha kardeş olduğumuzu, milletçe gönül birliği yaptığımızı hatırlattı. Sevdiklerimizle, hep bir arada, sağlıklı, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.