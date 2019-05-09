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Kucağındaki çocukla araba kullanan sürücü pes dedirtti

Gaziantep’te kucağındaki çocukla otomobil kullanan sürücü pes dedirtti.

Gaziantep'te kucağındaki çocukla otomobil kullanan sürücü pes dedirtti.


Gaziantep Şehirler Arası Otogar civarında seyir halinde olan 07 LM 022 plakalı otomobilin sürücüsü, kucağındaki çocukla trafikte ilerledi. Çocuğu kucağına alan sürücü, direksiyonda tam hakimiyet sağlayamaması nedeniyle sık sık dur-kalk yaparak, yoldaki diğer sürücülere de tehlikeli anlar yaşattı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışlarını umursamayan sürücü, uzun süre kucağındaki çocukla trafikte ilerledi.

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