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Küçük çoban serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 13 yaşındaki çoban, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 yaşındaki çoban, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş zamanlarında ailesine ait büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Hamza Çökükoğlu (13) dün hayvanları güderken serinlemek amacıyla yakınlarda bulunan ve tarımsal sulamada da kullanılan gölete girdi. Gölde bir süre yüzen küçük çoban daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gölete gelen jandarma ve sağlık ekipleri Hamza Çökükoğlu'nun cansız bedenini sudan çıkarttı.


Küçük çobanın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Nurdağı ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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