Küçük kız böbrek taşlarından PNL operasyonu ile kurtuldu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvuran 8 yaşındaki İncinur Karadağ, böbrek kanalında bulunan 3 santimetrelik 3 tane taş ve böbreğini dolduran 4'santimetrelik taştan kapalı yöntem yani PNL yöntemi ile yapılan operasyon ile böbrek taşından kurtuldu.

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne getirilen 8 yaşındaki İncinur Karadağ'ın yapılan muayene ve tetkiklerde böbrek kanalı ve böbreğinde taş fark edildi. Bunun üzerine taşın böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olmaması için ailesiyle birlikte hastanın ameliyat ile tedavi edilmesine karar verildi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından yapılan kapalı yöntem (Perkütan Nefrolitotomi-PNL ameliyatla, böbrek ve böbrek kanalındaki taşlardan kurtulan küçük kız sağlığına kavuştu.

“Hastamız 2 günde tamamen sağlığına kavuştu”

Op. Dr. Hilmi Çelik operasyon ile ilgili bilgileri vererek, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde böbrek kanalında 3 santimetrelik 3 tane taş ve böbreği dolduran 4 santimetrelik taş bulunduğunu tespit ettik. Hasta, çocuk olduğu için ailenin daha önce başvurduğu hastanede operasyon riskli görülmüş. Bize başvurdular. İncinur'un durumunu değerlendirdik. PNL yöntemi ile taşın yerini tespit ederek ufak bir delik açıp, bu delikten taşı küçük parçalara ayırıp, böbrek kanalı ve böbreğindeki taşları temizledik. Hastamız 2 günde tamamen sağlığına kavuştu. Şu an bir ağrısı yok, yemeğini yiyebiliyor. Günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Küçük İncinur'u sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıklıkla, çocuklardaki taş problemi, karın ağrısı ile kendini belli eder. Beraberinde bazen bulantı, kusma da olabilir. Karın ağrısı, iştahsızlık, çocuğun sararması, solması taş yönünden şüphelendirici olmalıdır” dedi.

Zor ameliyatı başarıyla tamamladılar

Söz konusu ameliyatın kapalı ameliyat olduğu için çocuklarda uygulanması zor olan bir ameliyat olduğunu belirten Çelik, “Her klinikte yapılamayan ve yapılmaktan çekinilen bir ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunun için ekip çok önemli. Ameliyathanede donanımlı ekiple çalışmanın, ameliyatın başarılı olmasında büyük etkisi var” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçenlere teşekkür ederiz”

Kızının ameliyatında emeği geçenlere teşekkürler eden Anne Tuğba Karadağ ise, ”Kızımı daha önce farklı hastanelere defalarca götürdük. En son Adana'da sağlık kuruluşuna başvurduk. Ağrıları giderek artmaya başladı. Çocuk olduğu için doktorlar ameliyattan çekindiler. Tavsiyeler üzerine ANKA Hastanesi'ne başvurduk. Doktorumuz Hilmi Çelik sayesinde kızım tekrar sağlığına kavuştu. Allah'a çok şükür durumu şu an iyi. ANKA Hastanesi'ne, doktorumuz Hilmi Çelik ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.