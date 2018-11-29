Küçük Meryem'in hayali “Bir Tutam Deva” projesi ile gerçekleşti.

Pilot olmak isteyen, on kolojik tedavi gören küçük Meryem'in hayali gerçeğe dönüştü.

Özel Deva Hastanesi ve Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi Sayın Dr. Suat Zengin ve öğretmenler pilot olmak isteyen Meryem'le beraber bugün Gaziantep Havalimanına gitti. Havalimanı yetkileri tarafından çok güzel karşılanan ve ağırlanan küçük Meryem, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutluydu. Havalimanında kuleye çıkan, uçağa bindirilen ve havalimanını gezen küçük kız büyük sevinç yaşadı.

Dr. Beyhan Tahmazoğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gaziantep Havalimanı'na yapmış olduğumuz ziyaret esnasında göstermiş oldukları ilgi, alaka ve konukseverlikten dolayı Havalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı nezdinde tüm idareci ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu