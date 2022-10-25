Küçük ressamlar Cumhuriyet'i resmetti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul öğrencileri tuvallerine Cumhuriyeti yansıtarak yaptıkları resimlerden oluşan “Benim Bayramım Cumhuriyet “ konulu resim sergisini açtı. GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet ve okul idarecilerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergi Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde hafta oyunca sanat severleri ağırlayacak. Sergi açılışında resim sanatının insan yaşamı için önemini dile getiren okul müdürü Seçil Güldemet sergide emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak sanat yaşamlarında başarılar diledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları fuayesinde açılışı yapılan sergide allegori, dekolaj ve özgün baskı teknikleriyle yapılan eserlere yer verildi.