Küfür tartışmasında dayı ve yeğeni ağır yaralandı

Gaziantep'te küfür yüzünden çıkan silahlı kavgada dayı ve yeğeni ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işten dönen 26 yaşındaki Burak A., Zavar Sait Sokak'ta kimliği belirsiz 3 kişiyle küfür sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmada ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Burak A.'ya önce bıçakla, ardından da av tüfeğiyle ateş açarak saldırdı. Bu sırada ekmek almadan dönen Burak A.'nın dayısı Orhan A. da av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Vücutlarına saçmalar isabet eden dayı ve yeğeni ağır yaralandı. Yaralılar, silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı kavgada yaralanan Burak A.'nın bir hafta sonra düğünün olacağı öğrenildi. Dayı yeğeninin ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.