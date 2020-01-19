Kulaçlar, Şehit Kamil İçin Atıldı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmalarında, 10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Gaziantep İl Takım Seçmeleri ve Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl İçi Birinci Vize Yarışları da aynı anda icra ediliyor.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen müsabaka, Alleben 1 Yüzme Havuzunda gerçekleştiriliyor. Organizasyonda sporcuların elde ettiği derecelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep'i temsil edecek yüzme takımı da belirlenecek.

Organizasyona; AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül katıldı. Organizasyonun açılış seremonisinin ardından Şehitkamil Belediye Başkanlığınca katılımcı tüm sporculara günün anısına katılım ve başarı belgesi armağan edildi.

Geleneksel Hale Gelecek

Şehit Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları açılış seremonisinde katılımcı sporcular ve sporcu velilerine seslenen Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Şehit Kamil'in anısına düzenlenen organizasyonun bundan sonraki yıllarda geleneksel hale geleceğini ifade etti. Bingül, konuşmasında şunları söyledi:

“Tüm resmi bayramlarımız ve özel haftalarda düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun takdirleriyle bir yenisini daha eklemenin haklı gururu içerisindeyiz. Şehit Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam edecek. 1.'si düzenlenen organizasyonda 10 farklı spor kulübünden 360 sporcu kulvarlarda kulaç atıyor. Yine organizasyon kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Gaziantep il takım seçmeleri ve Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl İçi Birinci Vize Yarışları da aynı anda icra edilecek. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Desteklerini esirgemeyen tüm paydaş kurumlarımıza ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyorum.”