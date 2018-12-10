Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziantep'teki tarihi mekanlara hayran kaldı

Çingene Kızı Mozaiğinin eksik olan 12 parçasını tanıtımı için Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte gezdiği tarihi mekanlara hayran kaldı.

Hafta sonunda Çingene Kızı Mozaiğinin eksik olan 12 parçasının lansmanı için Gaziantep'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi mekanları gezdi. Çalışmalarla yeniden canlanan tarihi doku karşısında hayranlığını gizleyemeyen Bakan Ersoy, kentin tarihine sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, buram buram tarih kokan mekanları ayağa kaldıran çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Ersoy, "Tarihi Dokudaki Turizm Alt Yapısını Güçlendirmeye Yönelik Proje ve Uygulamaları" kapsamında mimari yapıları koruyan Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü özgün çalışmalarla kent ve çevre kimliğini öne çıkarttığını ifade etti. Kültür gezisi kapsamında şehrin tarihi mekanlarını gezen bakan Ersoy, Eski Adliye Binası, Kültür Yolu, Gaziantep'in en eski ticari yapısı, Hışva Han, Mutfak Müzesi, Panorama Müzesi ve Hamam Müzesini yakından görme fırsatı buldu, kentin tarihi mekanlarına hayran kaldığını ifade etti.