Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı, 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 7. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi” dedi.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nce (HKÜ) 7'ncisi düzenlenen Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin gala ve ödül töreni, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Tören yarışmaya katılan filmlerden oluşan kısa filmin izlenmesiyle başladı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanında arzu edilen hedefe ulaşılması için uzun süreli plan yapılması gerektiğini söyledi. Kültür ve sanat alanında kısa vadede sonuç almanın her zaman mümkün olmadığını ifade eden Ersoy, "Bugün dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerin ilgisini çeken sanat organizasyonlarının arkasında sadece kamu desteği değil, sivil oluşumların da ciddi katkıları yer almıştır. Bu destekler sayesinde birçok önemli sanatçının eseri günümüze kadar gelmiş, düşünürlerin metinleri çağları aşan bir etkiye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

“Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman genç sanatçıların yanında olduklarını ve sinema sektörünün daha da güçlenmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizen Ersoy, "2019 yılında Sinema Kanunu'ndaki değişikliklerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördük. Ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirilebilmek amacıyla 2019'da Sinema Kanunu'muzda önemli değişiklikler yaptık. Sadece son 3 yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 200'e gelmiş durumda ve 280 milyona yakın destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye'dir” dedi.

Türk sinemasındaki potansiyelin en doğru ve en etkin şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Hepimiz biliyoruz ki çağımızın en etkin güçlerinden biri de başta sinema olmak üzere sanattır. Sanatın evrenselliğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ülkeler gelişmişliğinin göstergesi olarak sadece sahip oldukları ekonomik, teknolojik, siyasal imkanlarla değil sanatsal üretimleriyle de değerlendirilmektedir. Bu farkındalıkla hareket ettiğimiz içindir ki ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Ersoy, festivale katkı sağlayanlara teşekkür ederek, genç sanatçılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından festivalde dereceye giren eserlerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Dereceye giren eserlerin fragmanının da izlendiği tören, protokol ile eser sahipleri ve jüri üyelerinin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.