Kum silosunda kurtarma operasyonu

Gaziantep'te kum silosuna düşen genç, yarı beline kadar kumun içerisine battı. Ekiplerin yürüttüğü başarılı çalışma ile genç kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan Mermerciler ve Briketciler Sitesi'nde bulunan kum silolarından birine işçilerden biri düştü. Silonun içerisinde beline kadar kuma saplanan 18 yaşındaki İ.H.G'nin çığlığı üzerine yardımına diğer işçiler ve itfaiye ekipleri yetişti. Silonun içerisine giren itfaiye eri, bir işçinin de yardımıyla dakikalarca kumu boşaltmaya çalıştı. Kürek yardımı ile kumu boşaltmayı başaran itfaiye eri, diğer arkadaşlarının ve işçilerin de yardımıyla genci silo içerisinden çıkarmayı başardı.

Kollarından iple bağlandı

Kumda mahsur kalan gencin kolları, delikten düşmemesi için iple bağlandı. Kayan toprakla birlikte sürüklenip delikten düşmesi engellenen genç, kumun boşaltılmasının ardından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ve vatandaşların itinalı çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarılan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.