Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı

Gaziantep'te polisin duvarları kırarak gerçekleştirdiği kumar operasyonunda "süngücü" olarak tabir edilen 4 kadının da aralarında bulunduğu toplam 66 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te gelen şikayet ve ihbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılan adresi tespit etti. Geniş çaplı operasyon yürüten ekipler harekete geçerek, "erkete" olarak da bilinen gözcüleri gözaltına aldı. Daha sonra balyozlarla duvarları kıran ekipler, tel örgüleri de parçalayarak, kumar oynanan yere şok baskın düzenledi. Baskın esnasında tombala oynadığı belirlenen 46 kişi, kumar oynattığı belirlenen 16 kişi ve 4 süngücü olarak tabir edilen kadın gözaltına alındı.

Süngücü kadınlar

Kumar oynatan çetenin adına çalıştığı belirtilen ve süngücü olarak tabir edilen kadınların kumar çetesi ile organik olarak çalıştıkları ama müşteri gibi kumar oynanan mekana gelerek oturdukları belirtilirken, görevlerinin ise kumar masasındaki erkekleri motive etmek ve daha yüksek miktarda parayla kumar oynayarak kaybetmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Süngücü kadınların asıl görevinin, parası biten erkeklere masada bulunan pos cihazıyla devam edebileceklerini söyleyerek, kumar oynamaya devam etmelerini ve kredi kartlarındaki tüm limiti kullanmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Kumar aletleri tavan arasında

Kumar oynatanlar hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen her kişi için bin 336 TL olmak üzere 46 kişiye toplamda 61 bin 450 TL para cezası kesildi. Operasyonda kaybedilen paralar, pos cihazları, kredi kartları ile kumar oynamakta kullanılan aletler ele geçirilirken, bazı kumar aletlerinin ise tavan arasında gizlendiği belirlendi.

Öte yandan kumar oynanan mekanın gözcülerin yanı sıra güvenlik kameraları, tel örgü ve duvarlarla sıkı bir şekilde korunarak, dışarıyla bağlantının tamamen kesildiği bir düzeneğin de bulunduğu ortaya çıktı.