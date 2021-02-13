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Kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede barajlar doldu, taştı

Kış mevsiminin ilk aylarında kuraklık endişesi yaşayan Gaziantep’in Araban ilçesinde, son zamanlarda artan yağışların ardından Ardıl Barajı doldu, taştı.

Kış mevsiminin ilk aylarında kuraklık endişesi yaşayan Gaziantep'in Araban ilçesinde, son zamanlarda artan yağışların ardından Ardıl Barajı doldu, taştı.


Kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzü, yağışların ardından gülmeye başladı. Yıllarca kuru tarım yapılan ilçede Ardıl Barajının faaliyete geçmesinin ardından sulu tarım her geçen gün artmaya başladı. Kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı endişe içerisinde olan çiftçiler, son zamanlarda artan yağışlar ve Ardıl Barajının dolup taşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.



“Çok şükür barajımız doldu”


Kış mevsiminin ilk aylarında yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehlikesi olduğunu ancak yağışların son zamanda artmasıyla kuraklık endişesinin ortadan kalktığını belirten Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ''Kış mevsiminde beklenen yağışların Ocak ayının ilk haftasına kadar gerçekleşmemesi yüzünden kuraklık endişemiz vardı. Yılın ilk kar yağışının Ocak ayında gerçekleşmesi ile kuraklık endişemiz sona erdi. Çok şükür Araban Ardıl Barajımız doldu'' diye konuştu.

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