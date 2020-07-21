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Kurban Bayramı öncesi kasaplar eğitiliyor

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te kasaplara verilen eğitimler devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te kasaplara verilen eğitimler devam ediyor.


Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yuaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki kasapları bilgilendirdi. Düzenlenen bilgilendirme seminerine İlçe Müftülüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri kasaplara kesim süresinde dikkat edilecek kurallar ve pandemi süreci hakkında alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi. Seminer sonrasında kasaplara katılım sertifikası verildi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle yaklaşan Kurban Bayramı'nda uygulanacak tedbirlerin kasaplar acısından önemli olduğuna vurgu yaparak, “Şahinbey Belediyesi olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban satış ve kesim yerlerini belirleyerek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede Şahinbey İlçemizde kesim yapacak olan kasaplara Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili bilgiler verdi. Biliyorsunuz Korona virüsü nedeniyle bu yıl biraz daha dikkatli ve titiz olmamız gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızda da duyarlı olmalarını rica ediyorum” dedi.

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