Kurban Bayramı ve beslenme

Görevlisi Meryem Özdemir Petek, Kurban Bayramında kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının arttığını anımsatarak, “Bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır” dedi.

Arş. Gör. Petek, et tüketimi yanı sıra, tatlı tüketiminin de arttığını, özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireylerin (çocuklar ve yaşlılar) dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu kaydeden Arş. Gör. Petek, Kurban Bayramında da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Hastalıkta ve sağlıkta ölçülü tüketim önemli”

Arş. Gör. Petek, demir, B12 vitamini ve çinkodan zengin protein kaynağı etlerin beslenmede önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bunun yanında doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olmasından dolayı et tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kalp damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olanlar et tüketiminde ayrıca dikkatli olmalıdır. Herhangi bir sağlık problemi olmaması et tüketiminin bol miktarda olacağı anlamına gelemez. Sucuk, pastırma, kavurma gibi besinlerden uzak durulması, et ile birlikte yeşil yapraklı sebzeler, domates, portakal gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini öneriyoruz.”

“Pişirme yöntemleri önemli”

“Etleri pişirirken kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemleri tercih edin” önerisinde bulunan Arş. Gör. Petek, kansere neden olan maddelerin oluşumunu engellemek için ızgara edilen etlerin ateş ile arasındaki uzaklığın eti yakmayacak, kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kurban etinin muhafaza edilmesi

Arş. Gör. Petek, yüksek oranda içerdiği protein nedeniyle çabuk bozulabilen bir besin olan etin saklama koşulları konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

“Etler, birer porsiyonluk küçük parçalara ayrılıp, buzdolabı poşetlerine sarılarak -2 derece buzlukta 1-2 hafta, -18 derece altında derin dondurucularda da çok daha uzun süre saklanabilir. Dondurucudan çıkarılan etlerin oda ısısında ya da kalorifer üstünde bekletilerek değil, buzdolabında çözdürülmesi önem taşır. Ayrıca çözdürülen etlerin hemen tüketilmesi, bir daha dondurulmaması gerekir.”

Bayramın sık görülen hataları

Kurban Bayramı süresince sağlık açısından şerbetli tatlılar yerine meyveli, sütlü tatlıların tercih edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Arş. Gör. Petek, “Baklavaya ‘hayır' diyemiyorsanız 1-2 dilimi aşmayın. Ziyaretler sırasında artan çay ve kahve tüketimi uykusuzluk, kalp ritmi bozuklukları ve mide problemlerine yol açabileceğinden, rezene veya papatya çayı içebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Arş. Gör. Petek, “Bayramda şekerli, hamurlu ve yağlı yiyeceklerin sık ve fazla yenmesiyle kilo alımı kaçınılmaz oluyor” diyerek, Kurban Bayramında kilo kontrolü için şu önerilerde bulundu:

“Yemekte bir günden fazla kaçamak yapmayın, et dışında sebze yemekleri, salata, meyve, süt-yoğurt gibi besinleri de ihmal etmeyin, tam buğday veya çavdarlı ekmek tüketin, tatlı tüketildiyse ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidratları azaltın.”