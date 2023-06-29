Kurban kesimi sonrası feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te kurban kesiminden dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Feci kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Kaza, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 18 AAZ 803 plakalı hafif ticari aracın arkadan başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kayboldu. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak yan yola uçtu. Feci kazada araç içerisinde bulunan ve kurban kesiminden döndükleri öğrenilen 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada yaralanan 5 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaş o anları anlattı

Kaza anlarına şahit olan bir vatandaş, "İki araç yan yana geliyordu. Onlar birbirlerini sıkıştırınca bu araç arada kaldı. Ve sonrasında araçlardan biri bu araca çarpınca taklalar atarak savruldu. Araçta çocuklar da vardı. Yeni kurban kesiminden dönüyorlarmış" diye konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.