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Kursta öğrendikleri ilk el işini lösemili çocuklara hediye ettiler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kurslarında (GASMEK) kurs gören kursiyerler, yaptıkları ilk el işi bez bebekleri lösemi tedavisi gören çocuklara hediye ettiler.


Cumhuriyet Kurs Merkezinde ‘Şiş ve Tığ Örücülüğü Oyuncak Bebek Yapımı' (amigurumi) bölümünde eğitim alan kursiyerler, yaptıkları 44 adet oyuncak bebeği Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye etti.


Kursiyerler ve eğitmenlerden oluşan bir grup yaptıkları el işleri ile hastanedeki çocukları ziyaret ederek çocuklara ve ailelerine bayram öncesi bir anlamda moral vermiş oldu.

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