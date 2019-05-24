Kursta öğrendikleri ilk el işini lösemili çocuklara hediye ettiler

Cumhuriyet Kurs Merkezinde ‘Şiş ve Tığ Örücülüğü Oyuncak Bebek Yapımı' (amigurumi) bölümünde eğitim alan kursiyerler, yaptıkları 44 adet oyuncak bebeği Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye etti.

Kursiyerler ve eğitmenlerden oluşan bir grup yaptıkları el işleri ile hastanedeki çocukları ziyaret ederek çocuklara ve ailelerine bayram öncesi bir anlamda moral vermiş oldu.