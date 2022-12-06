Kurtuluş kupası etkinliklerinde 250 sporcu hamle yaptı

Şehitkamil Belediyesi 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Küçükler Kategorisi Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakalarında 250'nin üzerinde lisanslı sporcuyu misafir etti. Türkiye Şampiyonası öncesinde son virajı başarıyla dönen akıllı hamlelerin sahibi sporcuların mutluluğuna, velileri de ortak oldu.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakaları genel ve kızlar kategorisinde, 6 farklı yaş grubunda 250'nin üzerinde sporcunun tatlı rekabetine sahne oldu. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda geleneği bozmayan sporcu velileri, 2 gün boyunca devam eden turnuvada minik satranç ustalarını yalnız bırakmadı.

Turnuvalara katılan sporcu oranı artıyor

Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakaları esnasında değerlendirmelerde bulunan TSF Gaziantep İl Temsilcisi Ebru Baloğlu, kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla turnuvalara katılan sporcu sayısı oranının her geçen gün arttığını söyledi. İl Temsilcisi Baloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Küçükler Kategorisi Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakalarını yoğun bir ilgi ile gerçekleştiriyoruz. Artık tek kategoride düzenlediğimiz yarışmalarda bile salonlara sığmıyoruz. Bu noktaya Şehitkamil Belediyesinin çok kıymetli çalışmaları ile geldik. Kurumlar arası iş birliğiyle turnuvalara katılan lisanslı sporcu sayısı oranı her geçen gün artıyor. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese, camiamız adına teşekkür ediyorum. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum.”