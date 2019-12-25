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Kurtuluş Kupası için pedal çevirdiler

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" düzenledi.


Şahinbey Belediyesi, Gençlik, Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen "25 Aralık Kurtuluş Kupası Bisiklet Yol Yarışması" Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi Millet Bahçesinde yapıldı. Düzenlenen yarışmaya 6 kategoriden 104 sporcu katıldı.


"Bu tür organizasyonlar bizleri mutlu ediyor"


Düzenlenen organizasyona katılan sporcular düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz yıl ve bu yıl düzenlediği etkinliklerle bizleri oldukça mutlu etti. Bisiklet sporuna verilen değer bizleri daha da teşvik ediyor. Bu tür organizasyonların daha sıklıkla yapılmasını istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştular.

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