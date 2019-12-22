Kurtulu? kupas?nda 8'inci kez start verildi

Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98. y?l? kutlama etkinlikleri ?er?evesinde ?ehitkamil Belediyesi taraf?ndan organize edilen 8. Geleneksel Kurtulu? Kupas? Y?zme Yar??lar?, 22 kul?pten 696 sporcunun kat?l?m?yla start ald?.

6 farkl? ilden y?z?c?lerin kat?l?m?yla d?zenlenen organizasyonda 7 ve 13 art? ya? grubundaki sporcular kula? atacak.

2018-2019 sezonu y?zme bran?? il faaliyet program?nda yer alan 8. Geleneksel Y?zme Kurtulu? Kupas?, 21-22 Aral?k 2019 tarihlerinde ?ehitkamil Belediyesi ve Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl??? i? birli?i ile ?ehitkamil Belediyesi Alleben Y?zme Havuzunda ger?ekle?tiriliyor. Organizasyonda 6 ilden, 22 spor kul?b? ve 696 lisansl? sporcu m?cadele edecek.

Gaziantep'in yan? s?ra Ankara, Elaz??, Osmaniye ve Hatay illerinden sporcular? da misafir edecek olan Ulusal Kurtulu? Kupas? M?sabakalar? esnas?nda Alleben Y?zme Havuzu kulvarlar?nda sualt? sporlar? sporlar?n?n lokomotif disiplinlerinden olan paletli y?zme bran??nda da sporcular performanslar?n? sergileyecekler. 7 ve 13 art? ya? grubundaki sporcular?n m?cadele edece?i organizasyonda dereceye giren sporcular, ?ehitkamil Belediye Ba?kanl???nca Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98. y?l? an?s?na haz?rlanan arma?anlarla ?d?llendirilecek.

?ehitkamil Belediye Ba?kanl???nca Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98. y?l? kutlama etkinlikleri ?er?evesinde basketbol, badminton, do?a sporlar?, futbol, jimnastik, sutopu ve satran? bran?lar?nda oldu?u gibi 8. Geleneksel Kurtulu? Kupas? Y?zme Yar??lar?nda da trib?nler b?y?k ilgi g?rd?. Sporcu velileri, alk?? ve tezah?ratlar?yla ?ampiyon kula?lar ve alt?n paletlere b?y?k destek verdi. ?ehitkamil Belediye Ba?kan Yard?mc?lar? M. Hayri ?zke?eci, Ceyda G?rsel ile AK Parti ?ehitkamil ?l?e Kad?n Kollar? Ba?kan? H?lya K?l?? da sporcular? ve velileri yaln?z b?rakmad?.

Gururumuzu ta?land?ran sporcular?m?z? kutluyorum

A??l?? seremonisinde kat?l?mc? sporcu ve sporcu velilerine seslenen ?ehitkamil Belediye Ba?kan Yard?mc?s? M. Hayri ?zke?eci, organizasyona kat?lan sporcular?n y?zme bran?? ?zelinde spora olan ilgileri ve ?st?n performanslar?yla Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98. y?l d?n?m?nde ya?ad?klar? gururu ta?land?rd?klar?n? ifade etti. Ba?kan Yard?mc?s? ?zke?eci, ?8.Geleneksel Kurtulu? Y?zme yar??lar?na kat?lan t?m sporcular?m?z? g?n?lden kutluyorum. Gaziantep'in d??man i?galinden kurtulu?unun 98. y?l d?n?m?nde ?ocuklar?m?z ve gen?lerimiz, spora olan ilgileri, ?st?n performanslar?yla bizlere b?y?k bir mutluluk ya?att?lar. ?anl? ecdad?m?z?n bundan 98 y?l ?nce bu topraklarda bizlere ya?att?klar? b?y?k gururu, gelece?imiz ad?na verdikleri b?y?k g?venle ta?land?ran t?m sporcular?m?z? kutluyorum. Ulusal bir kat?l?mla d?zenlenen ve 22 spor kul?b? ve 696 lisansl? sporcumuzun m?cadele edece?i organizasyonun d?zenlenmesinde eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyorum. Spor alan?nda s?reklili?e b?y?k ?nem veriyoruz. 8. kez d?zenlenen Kurtulu? Kupas? organizasyonlar?, bug?ne kadar on binleri a??rlad?. Gazi ?ehrimizin d??man i?galinden kurtulu?unun 100. y?l d?n?m?n? Cumhurba?kanl???m?z?n himayesinde t?m ?ehir olarak ?ok g??l? bir haz?rl?k ve b?y?k co?kuyla kutlayaca??z. ?n?m?zdeki d?nemde bu kapsamda d?zenlenecek spor m?sabakalar?na t?m sporcular?m?z? davet ediyoruz. Kat?l?mc? t?m sporcular?m?za, sa?l?k ve ba?ar? dolu bir ya?am diliyorum? diye konu?tu.