Kuru meyve ihracatçılarının hedefi uzak ülkeler

2023 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını GAİB hizmet binasında Mehmet Çıkmaz Başkanlığında gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri 2022 ihracat sektörel sorunların yanı sıra 2022 ihracat rakamlarını masaya yatırarak 2023 yılıyla ilgili hedeflerini belirledi. 2023 yılının sektör için tanıtım yılı olacağını ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz “2022 yılı sektörümüz için verimli bir yıl oldu. Birçok zorluğa ve küresel krizlere rağmen bölge ihracatçılarımız Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli kuru meyve ürünlerimizi dünya genelinde 104 ülkeye ihraç etmeyi başardı ve 2022 yılında bölgemizden bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 2,1'lik artışla toplam 331 milyon 207 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdik. Elbette 2023 yılı için önemli hedeflerimiz var. Önceliğimiz 2023 yılını tanıtım yılı olarak değerlendirerek dünya genelinde gerçekleştirilen fuarlara ve belirlediğimiz hedef ülkelere yönelik ticaret heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkeler hedeflerine uygun olarak Brezilya başta olmak üzere bazı ülkelere yönelik ticaret heyetlerimiz olacak. Her zamankinden daha fazla çalışmak, ve uluslararası pazarlarda ki payımızı arttırmak istiyoruz” dedi.

Güneydoğu Anadolu'dan 2022'de en fazla kayısı ihraç edildi

2022 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini de açıklayan Başkan Mehmet Çıkmaz yaptığı açıklamaya “Kayısı ihracatı ülkemiz için büyük önem taşıyor ve Anadolu topraklarında yetişen kayısılarımız bir çok özelliğiyle dünyanın tercih ettiği ürünler başında yer alıyor. Türkiye genelinden ihraç edilen 402 milyon 189 bin dolarlık kayısının 150 milyon 466 bin dolarlık kısmı birliğimiz üyesi ihracatçılarımız tarafından ihraç edildi. 2022 yılı içerisinde Antep Fıstığı ihracatımızda yüzde 12,2'lik bir düşüş yaşandı. Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla %13,1'lik düşüşle 181 milyon 133 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölgemizden ise yine önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2'lik düşüşle toplam 117 milyon 831 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi. Elbette bu durum fıstık işletmelerimizin olumsuz etkilenmesine neden oldu. İlgili bakanlıklarımızla dahili işlem uygulamasıyla farklı ülkelerden fıstık ithal ederek halen boş duran ve önemli istihdam kaybı yaşayan işletmelerimizin istenen düzeyde çalışması yönünde girişimlerimiz sürüyor. Yaklaşık 50 yılda büyük zorluklarla elde ettiğimiz uluslararası pazarları kaybetmemek için elimizden gelenleri yapıyoruz” dedi. Başkan Çıkmaz bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler arasında üçüncü sırayı da 21 milyon 422 bin dolarla diğer kuru meyvelerin aldığını sözlerine ekledi.

Güneydoğulu ihracatçıların gözdesi AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleri

Ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracatta en fazla ihracatın Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Çıkmaz, "2022 yılı içerisinde Avrupa Birliği Ülkelerine 137 milyon 829 bin dolar, Amerika Ülkelerine 53 milyon 915 bin dolar ve Ortadoğu Ülkelerine 35 milyon 72 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında bölgemizden toplam 104 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirilirken en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin başında ise ilk sırada 52 milyon 775 bin dolarla Almanya, ikinci sırada 36 milyon 331 bin dolarla İtalya ve üçüncü sırada 34 milyon 36 bin dolarla Birleşik Devletler geldi. Bu ülkeleri ise 15 milyon 604 bin dolarla Irak ve 14 milyon 655 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti takip etti" diye konuştu.