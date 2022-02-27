Kuru meyve ihracatı yüzde 12.6 oranında arttı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Güneydoğulu ihracatçıların bir önceki yıla göre 2021 yılında kuru meyve ihracatının yüzde 12.6 oranında arttığını belirterek. Türkiye'nin kuru meyve ihracatından aldığı payın yüzde 21'e ulaştığını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gaziantep'te bir otelde yapılan TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'ndeki konuşmasında kuru meyve ve mamulleri sektöründeki ihracat rakamları ile ilgili bilgi verdi. Başkan Mehmet Çıkmaz, 2021 yılında Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak bir önceki yıla göre yüzde 35,8 artışla 99 ülkeye toplam 326 milyon 303 bin dolarlık Antep fıstığı, kuru kayısı ve diğer kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

En fazla Almanya, İtalya ve Birleşik Devletler

Başkan Çıkmaz, en çok ihracatı Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirterek, "Ülkemiz kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birliğimiz 2021 yılına 326 milyon dolarlık ihracatla Türkiye kuru meyve ihracatından yüzde 21 pay almıştır. 2021 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 99 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya ve Birleşik Devletler olmuştur" diye konuştu.

Başkan Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin en önemli ihraç ürünlerinin Antepfıstığı, kuru kayısı ve kuru incir olduğunu belirtirken, ürünlerin kalitesinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.