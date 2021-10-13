Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış oldu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ''Yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 43'lük artış sağladık" dedi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TRT GAP Radyosu'nda katıldığı canlı olarak yayında gerçekleştirilen ihracat ve hedefler hakkındaki sorulara cevap verdi. Geçtiğimiz yıl 240 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirten Başkan Çıkmaz, "Bu yılın ilk 9 ayında 211 milyon dolarlık ihracat yaptık. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımızda yüzde 43 oranında bir artış sağlamayı başardık. Yıl sonunda 300 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İhracatın yarısı Avrupa ülkelerine

Güneydoğu Anadolu'dan en fazla Antepfıstığı, kayısı, kuru incir ve kuru erik gibi ürünlerin ihraç edildiğini ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, en büyük pazarlarını da Avrupa ülkeleri olduğunu bildirdi. Çıkmaz, "İhracatımızın yarıya yakınını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimizin neredeyse tamamı endüstriyel firmalardır. Yani kendilerine lazım olan katma değerli ürünler üretiyoruz. Şu anda genel anlamda kuru meyve ihracatında bir sorun yok. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla yavaşlama olmuştu. Bu yıl pandeminin etkisi ortadan kalktı ve hedeflediğimiz rakamlara ulaştık" diye konuştu.