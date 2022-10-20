Kuru meyvede “inovatif ürün” morali

Paris SIAL 2022'nin verimli geçtiğine de dikkat çeken Başkan Çıkmaz kurum meyve sektörüyle ilgili gelişmeleri de yakından izlediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de yetişen fıstık, kayısı, incir ve diğer kuru meyve mamulleri olmak üzere lezzet açısından çok üstün olmasına rağmen, fiyat açısından dünya pazarlarında rekabette zorlanıldığını ifade eden Başkan Çıkmaz, yurt dışı pazarların kaybedilmemesi için başta Antep fıstığı olmak üzere bazı ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde değerlendirilmesini istedi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Türk ihracatçılar olarak dünya kuru meyve ve mamulleri pazarında önemli bir yere sahibiz. Ancak, yılların emeği ile oluşan bu pazarı kaybetme tehlikesi yaşıyoruz. Ülkemizde yetişen kuru meyve ve mamulleri, tat, lezzet ve aroma bakımından rakipsizdir. Özellikle ülkemizde Antep Fıstığında oluşan piyasa hareketliliğinden dolayı uluslararası piyasalarda fiyatlarımız yüksek kalıyor, bu da sanayici ve ihracatçılarımızın rekabet şansını büyük oranda engelliyor. Katma Değerli ürün ve inovatif üretim düşüncesi ile gerçekleştirdiğimiz birçok yatırım, ve yıllar süren emek ile oluşturduğumuz pazarlarımızı çok kısa sürede rakip ülkelere kaptırma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Sürdürülebilir ihracatın devamı ve yoğun çabalarımızın heba olmaması için başta Antep fıstığı olmak üzere bazı ürünlerin geçici süreli Dahili İşlem Rejimi çerçevesinde değerlendirilmesini istiyoruz. Böylece, bizler yurt dışından temin edeceğimiz hammaddeyi Türkiye'de işleyerek katma değerli ürün olarak yeniden yurt dışı pazarlara satabileceğiz. Bu sayede ülke ekonomimize daha yüksek katkılar sağlayabileceğiz. Önemli bir pazarımız var. Biz sadece dünya ile aynı koşullarda hammadde istiyoruz. Bu hammaddeyi yurt içinde işleyerek ihraç edeceğimiz için yurt içi pazarlar bundan etkilenmeyecektir. “

Sıal Paris, genel gıda ihracatını olumlu etkileyecek

Fransa'da düzenlenen SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı ile ilgili de genel değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz fuarda ki Türk stantlarını TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'yle birlikte heyet halinde ziyaret ettiklerini ve fuarın genel gıda sektörü açısından başarılı geçtiğini söyledi. Başkan Çıkmaz, “SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı, gıda sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından birisi olarak nitelendiriliyor. Türkiye'den 387 gıda firmasının katıldığı fuar özellikle Avrupa ve Amerika pazarları açısından büyük önem taşıyor. Avrupa ve Amerika'daki tüketiciler üstün kaliteli, inovatif ve farklılaşan ürünlere yöneliyor. Bu anlamda bizlerin de katma değeri yüksek, inovatif ürünlere yönelmesi gerekiyor. Fuara Avrupa'daki zincir marketlerin satın alma heyetleri büyük ilgi gösterdi. Firmalarımız açısından başarılı bir fuar oldu'' şeklinde konuştu.